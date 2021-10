Pompes funèbres : il casse les prix à Rouen

L’établissement a ouvert ses portes pour “répondre à une demande forte", affirme Yves Féliot, le directeur des lieux. “C’est la crise, nous la ressentons aussi dans notre domaine. Les clients souhaient de plus en plus payer en plusieurs fois, le nombre de factures impayées augmente”.

En moyenne, le coût des obsèques s’élève à 4500 euros :une somme très importante pour certains. Ecoplus funéraire propose quant à elle des offres variant entre 1 250 € et 2 490€. Des options sont proposées, la plus utilisée étant celle du soin. “Notre travail est le même qu’ailleurs” résume Yves Féliot.

Respect et dignité

Comment diminuer de moitié l’ensemble des prestations ? En restreignant le choix des articles. “Nous avons limité l’offre à trois types de cercueils, quatre pour les monuments funéraires. Toutes les boutiques de notre réseau achètent les mêmes modèles. Nous les payons donc moins cher et pouvons en faire bénéficier les clients”.Dans le même esprit, une vingtaine de plaques sont en magasin contre 80 dans une boutique traditionnelle. Le cercueil premier prix est rectangulaire, moins coûteux que le classique “tombeau”. Et 80% des produits sont fabriqués en France : “oui, on peut faire français et moins cher”. Pour l’entreprise “low cost”, on peut organiser des obsèques dans le respect et la dignité pour une somme raisonnable.

Une dernière tendance se dessine : le cercueil en carton pour la crémation. Si la réglementation des crématoriums freine encore, certains l’admettent déjà. En termes de prix, le carton et le pin sont proches : comptez respectivement 250 et 295 € en prix discount.