Le centre de formation caennais, 21ème au classement

Établi sur des critères allant du domaine purement sportif à celui des études, il n'a réservé à Caen que la 21ème place, loin derrière le vainqueur rennais. "Ce sont les moyens financiers qui font toute la différence , souligne Laurent Glaize, responsable administratif du centre malherbiste. Tout part de là : si vous pouvez recruter les meilleurs jeunes de France et les mettre sous contrat, c'est plus facile... En plus le classement ne comptabilise pas certains professionnels formés au club tels que Youssef El Arabi, Julien Toudic ou Oumar N'Diaye." Malgré cette place décevante, le Stade Malherbe positive. Il gagne un rang par rapport à la saison dernière et progresse de 250 points. Pour y parvenir, le centre de formation caennais s'est notamment appuyé sur ses sélectionnés. Cinq Malherbistes ont porté le maillot de l'équipe de France, des moins de 16 ans aux Espoirs, cette saison. En revanche, et c'est étonnant, cette classification n'intègre pas les performances sportives.



Formation : un dixième du budget

Or, le bilan caennais en 2009-2010 est bon. L'équipe réserve s'est maintenue en CFA. Les U19 ont fini aux portes des demi-finales du championnat de France tandis que les U17 se sont octroyés la quatrième place du championnat national Autant de constats qui font dire à Laurent Glaize que "Caen n'est pas à sa place " dans la deuxième partie du classement des centres. Pour preuve, le Stade Malherbe est parmi les mieux notés par la Direction technique nationale en critère d'efficacité, autrement dit selon le ratio joueurs formés / fonds alloués. Un dixième du budget malherbiste est consacré à la formation.



