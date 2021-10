2014 : stade, lycée, fac... Tout se transforme dans l'agglomération caennaise

Fini les longueurs obligatoires en extérieur, y compris au cœur de l’hiver ! En 2014, le mois de mars sera marqué par la fin de la première phase des travaux du Stade Nautique. Les nageurs bénéficieront d’un nouveau bassin couvert de 25 mètres, composé de huit lignes d’eau et doté d’une surprofondeur pour la natation synchronisée. L’équipement sera baptisé du nom d’ Eugène Maes, footballeur professionnel dans les années 30, décédé au camp de concentration d’Ellrich (Allemagne), en mars 1945.

4000 étudiants à terme

Autre projet d’envergure qui touchera à sa fin en 2014: la reconstruction de la faculté de médecine. Actuellement située au pied du CHU, elle ouvrira ses portes à la rentrée prochaine à côté de l’EM Normandie, tout près de l’établissement de santé public. Le bâtiment de 17 000 m2 comptera une nouvelle cafétéria et une grande bibliothèque universitaire. Coût du projet : 50 millions d’euros. A terme, l’établissement à vocation à devenir un véritable pôle de formations santé, rassemblant aussi toutes les écoles paramédicales (sages femmes, infirmiers, aides soignants, pharmaciens etc.)

Un hôtel pédagogique

En septembre 2014, c’est à Ifs, tout près de Caen, qu’ouvrira le lycée des métiers de bouche. Il regroupera le lycée hôtelier Rabelais (Hérouville-Saint-Clair) et l’école de la boulangerie et de la pâtisserie (Caen). Près de 700 élèves (futurs sommeliers, barmen, réceptionnistes, maîtres d’hôtel etc.) investiront les 14 500 m2 du bâtiment. Le coût du chantier est de 50 millions d’euros, entièrement pris en charge par la Région.