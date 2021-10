Et vous, quel est votre meilleur souvenir de Noël ?

Monseigneur Descubes a des souvenirs de Noël par centaines. Au-delà des anecdotes, il aime retenir “la magie de Noël, les chants liturgiques des enfants, la joie des familles, la veillée de Noël dans son ensemble.” Mais l’homme d’Eglise a également gardé un souvenir très marquant: Noël à la prison d’Agen. “En 1999,quand j’étais évêque à Agen, j’ai célébré une messe de Noël dans le quartier des femmes de la maison d’arrêt. Et, au moment d’échanger la paix, elles se sont embrassées mais surtout, elles sont allées embrasser leurs surveillantes. Ca m’a profondément ému.”

Le réalisateur rouennais Stéphane Cazes, 30 ans, garde deux grands souvenirs de Noël. L’un remonte à son enfance, l’autre est beaucoup plus récent. “Quand j’avais 7 ans, mon père m’a offert un train électrique. C’était le plus beau cadeau que l’on pouvait me faire. Mieux, il a bien voulu faire une partie avec moi. C’est un souvenir très fort.” L’artiste se rappelle aussi d’un Noël, en 2002, “lors du tournage d’un film marocain, dans un centre d’hébergement de SDF. Nous avions organisé un grand banquet avec tous les résidents. A l’époque, j’étais stagiaire, cela m’avait beaucoup plu.”

La chanteur MA2X est en train d’être reconnu à l’échelle nationale. Il nous raconte un Noël vécu dans la peau du gros bonhomme rouge.... “Il y a deux ans, on m’a demandé de faire le Père Noël pour les enfants qui avaient participé à un stage de tennis. Je me suis donc déguisé, avec plein de cadeaux dans un gros sac, mais en arrivant làbas, j’ai glissé et je suis tombé de façon ridicule. Tout le monde a vu mon visage et comme j’avais travaillé avec les enfants toute la semaine, ils ont tous deviné qui j’étais, donc c’était raté... Ca me fait rire encore aujourd’hui.”

Avant d’être un élu local et national, Didier Marie fut un enfant fasciné par Noël, sa magie, ses cadeaux, sa bûche et surtout, l’attente fiévreuse du grand soir. Un enfant comme tous les enfants. Son plus beau souvenir, ce n’est pas un cadeau reçu, mais un cadeau offert : “J’avais 12 ans, mon tout petit frère venait de naître, je lui ai offert un petit nounours pour sa naissance. Je m’en souviens très bien.” Le président du conseil général retient plus généralement les Noëls récents passés “avec toute la famille, avant que certains ne s’en aillent.”

Jean-Pierre Sageot immortalise, depuis des années, des instants de vie. Le photographe professionnel a également, gravé dans sa mémoire, des souvenirs de Noëls anciens, quand les réunions de famille étaient déjà synonymes de fêtes. “Je me souviens très bien des Noëls passés dans la maison de mon arrière-grand-mère. Je devais avoir cinq ans à peine. Là-bas, je retrouvais mes cousins. Nous devions nous voir à peine deux fois par an alors quand nous nous retrouvions là-bas pour trois jours, c’était déjà un premier cadeau de Noël. C’était une fête en soi, avant le déballage.”

Olivier Da Silva est un nouveau venu à Rouen. Il tient depuis peu le restaurant l’Odas, passage Maurice Lenfant, et devrait bientôt marquer les esprits rouennais par sa cuisine et notammant son fameux menu à l’aveugle. En attendant de conquérir les gourmets Rouennais, il évoque ses Noëls. Pas ceux de son enfance, synonymes de cadeaux, mais les plus récents, empreints de simplicité. “Un bon Noël, c’est un repas de famille, maintenant que j’en ai une. Un moment passé avec ma femme et mon bébé, dont ce sera seulement le deuxième réveillon de Noël.”