Les veillées et les messes dans l’agglomération de Rouen

A Rouen

- Cathédrale Notre-Dame, veillée et messe présidée par Mgr Descubes, à 22 h 30, mardi 24 décembre ; messe de Noël à 10 h 30, mercredi 25 décembre, présidée par Mgr Descubes.

- Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc, veillée et messe à 20 h 30 ; messe de Noël à 11 h.

- Eglise Saint-Patrice, veillée et messe à 23 h le 24 décembre ; messe à 10 h 30

- Eglise Saint-Romain, veillée et messe à 18 h 30 le 24 décembre ; messe de Noël à 10 h 30 et 18 h 30.

- Eglise Saint-Gervais, veillée et messe des familles à 18 h; messe de Noël à 11 h.

-Eglise Saint-Vivien, veillée à 22h ; messe de Noël à 11h.

Dans l’agglomération

- Eglise de la Sainte-Trinité à Bois-Guillaume-Bihorel, veillée et messe à 18 h et 20 h 30; messe de Noël à 11 h.

- Basilique Notre-Dame de Bonsecours, veillée et messe à 18 h et 22 h, le 24 décembre ; messe de Noël à 11 h, le 25 décembre.

- Eglise Notre-Dame, à Caudebel-lès-Elbeuf, messe de Noël à 10 h 30.