Sortir en région : lundi 23 décembre

CALVADOS

Rien de tel qu'un bon repas à partager en famille lors des fêtes de fin d'année. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner pensez au traiteur chez qui vous trouverez de nombreux produits de fête et des menus sympas à déguster sans modération. Interview complète à retrouver ici.

Concert gratuit de jazz ce lundi après-midi place Saint-Sauveur à Caen. C'est le groupe Latin Street composé de 6 musiciens de 15h à 18h.

Au cinéma Lux, les enfants seront gâtés avec un spectacle musical suivi de la projection de "l'apprenti Père Noël et le flocon magique". C'est à 14h30.

Ceux qui préfèrent les histoires racontées ont RDV à la bibliothèque Venoix où l'on profitera de contes de Noêl à partir de 16h.

Et puis depuis ce week-end, vous pouvez aller voir "un Noël fantastique chez les Noé" au parc des expositions de Caen. C'est une version revisitée de l'arche de Noé avec des animaux à forme humaine. 80 personnages incongrus sont en situation, accoudés au bar, assis dans un parc etc une expo pour les petits et grands de 14h à 19h jusqu'au 5 janvier (fermé les jours fériés).

MANCHE

Profitez du marché de Noël à Avranches. Il se tient jusqu'au 24 décembre 2013. Au programme également de nombreuses animations pour de joyeuses fêtes comme la présence d'un sculpteur sur ballons ! Le marché de Noël avec ses chalets vous attend Place Littré avec de belles idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année.

Ce lundi après-midi à Granville, vous pourrez profiter d'une visite commentée de l'exposition temporaire "L'Aimable Grenot, un corsaire granvillais sous Louis XV". C'est au musée du vieux Granville à 15h. Mais à la même heure, à l'animathèque de Granville, c'est un invité de marque qui sera reçu : le Père Noël en personne ! Profitez de ses surprises, c'est gratuit.

Ce lundi soir, retrouvez le marché de nuit de Saint-Lô place général de Gaulle, à côté de la mairie. Vous y retrouvez les producteurs locaux que vous pouvez côtoyer le samedi matin avec tout un assortiment de bons produits pour vos repas de fêtes. Fromage, viande, poissons, légumes, alcools (à consommer avec modération). Mais il y aura aussi de nombreux artisans pour vous aider à trouver de beaux cadeaux de dernière minute. RDV de 16h à 21h. Des animations sont aussi organisées à côté : fontaine lumineuse sur le parvis de la mairie à 17h et bouquet final à 20h.

ORNE

Mardi après-midi, l'association vie et animation à Longny-au-Perche propose une animation pour les enfants à la salle des fêtes. C'est à 15h30 pour le spectacle de la salle des fêtes et sur la place à 17h30 pour voir le Père Noël. Renseignements auprès de l'office de tourisme.

A Noël, il y a les cadeaux, mais il y a aussi les dons désintéressés. Mardi matin, venez donner votre sang à Vimoutiers. Une collation festive et des boissons seront ensuite proposées par les bénévoles en cette veille de Noël. RDV mardi de 9h à 13h, salle Jeanne-Lacroix, 4 bis, rue Pernelle à Vimoutiers.

Depuis dimanche, et jusqu'au 5 janvier, vous pouvez admirer l'exposition de crèches du Monde proposée à Essay. Diversité des créations, des matériaux, des horizons, à la chapelle des ducs d'Alençon à Essay. Exposition ouverte le dimanche de 16 h à 18 h 30, mardi, jeudi et samedi de 17 h à 19 h, et le 25 décembre de 16 h à 18 h. Entrée libre.