Cadavre retrouvé au Havre : le meurtrier enfin retrouvé

La victime, un homme de 38 ans un peu connu des services de police et ayant beaucoup de relations sur les réseaux sociaux, avait été tuée le 8 août et retrouvée dans son appartement du centre-ville le 14 août.

Après une longue enquête, la police judiciaire a remonté la trace du tueur et de son complice, âgés respectivement de 19 et 17 ans, jusqu'à leur interpellation mardi matin.

Pour comprendre, il faut revenir au soir du crime. La victime et son bourreau se sont connus sur les réseaux sociaux et se sont liés d'amitié. La victime invite son nouvel ami chez lui. Ils fument du cannabis ensemble. Suite à une empoignade, le second attrape un couteau et tue le premier. Il vole le portable du défunt, prend la fuite, contacte un complice chez qui il passe la nuit. Chez son ami, il consulte la boîte mail de la victime. Le lendemain, ils retournent tous les deux sur la scène du crime pour effacer les indices. Ils laissent ainsi leurs ADN.

Deux indices ont ainsi permis aux enquêteurs d'avancer : d'une part, les ADN retrouvés sur le lieu du crime ; d'autre part, les policiers ont retrouvé la maison depuis laquelle la boîte mail du défunt a été consultée.

Les deux complices ont reconnu les faits. Le complice de 17 ans est placé sous contrôle judiciaire pour recel de vol et non-dénonciation de crime. Le meurtrier de 19 ans est lui mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention dans la maison d'arrêt de Saint-Aubin-Routot.