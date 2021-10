Sortir en région: vendredi 20 décembre

CALVADOS

Ce samedi c'est la fête du court-métrage à Versur-Mer. L'Office de tourisme participe pour la première fois au jour le plus long et a décidé de dédier cette journée aux enfants de 2 à 16 ans. Une vingtaine de films seront projetés de 13h30 à 17h, avec différents thèmes abordés. C'est gratuit, les horaires sont à retrouver ici.

Tout ce week-end, le grande cirque de Noël de Caroline Marx s'arrête au Zénith. "La jeune trapéziste de la troupe, découvre en ouvrant ses cadeaux que les jouets qui y sont enfermés, se mettent en mouvement comme par magie sitôt les paquets ouverts. Si la plupart de ces personnages sont plutôt tranquilles et câlins, trois parmi eux clownesques à souhait, se montrent en revanche beaucoup plus indisciplinés. Heureusement que le père Noël et la Magicienne, marraine de la jeune fille vont tout mettre en œuvre pour l’aider à retrouver ses cadeaux qui étonnamment disparaissent les uns après les autres !" C'est samedi à 17h15 et dimanche à 10h30 et 17h30.

Ce vendredi dès 19h45 vivez la 18e journée de Ligue 2 en direct sur Tendance Ouest avec le match Caen - Brest. Suivez et commentez également la rencontre sur tendanceouest.com

MANCHE

Ce vendredi soir, marché de Noël à partir de 19h à l'école Notre-Dame, 5 rue gabelle à Cérences, organisé par l'Association des parents d'élèves. Divers stands d'artisans seront installée : huîtres, foie gras, confitures, chocolats, lainages, fleurs, produits cidricoles, miel, décorations fabriquées par les élèves. Présence du Père Noël, chants, grillades, vin chauds, crèpes... Entrée gratuite.

Vendredi 20 décembre, le Normandy accueillera son dernier concert de l'année, les Talents de la Manche. Place à la scène locale pour terminer l'année en beauté avec Bends, Clovill et Undobar. Evénement gratuit. Ouverture des portes à 20h, concert à partir de 20h30.

ORNE

L'asso la classe à Saint-Hilaire-sur-Risle vous propose son dernier concert de l'année : Zora, groupe repéré l'été dernier aux Francofolies de La Rochelle. Avec son phrasé bossa, sa veine africaine, ses intonations gouailleuses, Zora transgresse les genres sans complexe. Sourire malicieux sur scène, elle livre des chansons où l’humeur est à l’humour, tendre et corrosif. Tarif:10€ avec une boisson, réduit 5€, gratuit -17ans. C'est à 21h vendredi.

Comme chaque année, la Ville de Sées offre à tous les enfants sagiens et des environs un spectacle à l'occasion des fêtes de Noël. Dimanche, venez donc voir : "Un Goufignol facétieux pour un curieux magicien". Les enfants découvriront plusieurs tours d’illusion et pourront en réaliser eux-mêmes, sous l’oeil attentif et moqueur de l’assistant du magicien : le Goufignol. Du plus simple au plus inventif, chaque tour surprendra l’auditoire. A l’issue de la représentation, c’est dans la bonne humeur qu’un goûter sera servi à tous et que l’invité d’honneur fera son apparition. RDV au centre polyvalent à 15h vendredi.





Ne manquez pas "Les contes du Petit Bois" avec goûter, samedi à 15h30 à la Cidrerie traditionnelle du Perche ! Les deux comédiennes-conteuses mèlent contes, jeux d'ombres, chants et objets, pour que chaque histoire attire les yeux et les oreilles des jeunes spectateurs.