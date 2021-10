Le GI Louis Castel sur Twitter et Facebook

Il s'agit du nom du personnage virtuel, créé par le Mémorial de Caen, pour faire le buzz à six mois du 70e anniversaire du Débarquement. Son histoire ? Celle d'un jeune Français qui, au moment où éclate la seconde guerre mondiale, vit aux Etats-Unis et s'engage aux côtés de l'armée américaine, jusqu'à vivre la bataille de Normandie et le 6 juin 1944.

Son aventure sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, a démarré ce jeudi 19 décembre.