Sainte-Mère-Eglise, le père Emmanuel Serveau retrouvé mort

Le père Emmanuel Serveau avait 50 ans. Ancien commercial, il avait été ordonné prêtre le 19 juin 2005 et était depuis la rentrée de septembre le curé de Sainte-Mère-Eglise. Il avait la charge des 24 clochers des paroisses Notre-Dame-de la-Paix et Jeanne-d'Arc.

Mort quelques jours avant Noël

Le père Emmanuel Serveau qui était entre autres responsable de la Maison de la Paix de Sainte-Mère-Eglise a été retrouvé mort le soir du mercredi 18 décembre allongé près de sa voiture sur le mont Besneville.

(actualisé à 16h29) Selon nos sources, le père Emmanuel Serveau se serait donné la mort. Des lettres auraient été retrouvées.

Témoignage

En octobre 2003 et octobre 2004, Emmanuel Serveau, encore séminariste confiait son témoignage au site paroisse-coutances.com :

"Et si je témoigne que l'ordination a changé ma vie d'homme, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ceux que je rencontre qui me le font remarquer, c'est-à-dire vous !

...De même, la relation, la rencontre quotidienne avec les prêtres de la paroisse permet que la confiance s'enracine dans les relations concrètes. Ainsi, écouter et accueillir la vie ministérielle des prêtres et des habitants de la paroisse, croyants ou non, est aussi d'écouter et accueillir l'amour de Dieu. C'est regarder l'oeuvre de l'Esprit Saint dans ma vie.

...si l'ordination a été une fête, c'est une fête qui se renouvelle chaque jour grâce à la joie pastorale. Cette joie, je l'accueille comme un don que Dieu me fait et je rends grâce à Dieu pour tout le bonheur qu'il me fait à moi et à ceux qui m'entourent."

"Tout est réuni pour que la vie y soit belle...."

Le site saintemereeglise50.cef.fr avait mis en ligne le mot d'accueil du père Emmanuel Serveau lors de son arrivée à Sainte-Mère-Eglise en septembre dernier. Voici un extrait :

..."La mer, les longues plages, le marais, la terre fertile, les herbages propices à la culture et à l’élevage, tout est réuni pour que la vie y soit belle....

...Je rends grâce à Dieu de m’avoir conduit jusque chez vous et de m’inviter à faire route vers Lui avec vous. Que Dieu vous comble de son Amour et de sa Lumière."