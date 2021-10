Noël : les Playmobil seront nombreux au pied du sapin

Les Playmobil restent plus que jamais un jouet incontournable à Noël. Les références phares de ces fêtes 2013 se classent dans les meilleures ventes, aux côtés des tablettes de Vtech, Storio 2 et 3s et de l'extra-terrestre Furby.

Voici le classement des meilleures ventes de jouets en France pour la semaine du 2 au 8 décembre :

Vtech - Storio 2 et 3s

Hasbro - Furby

Giochi Presiozi - Cicciobello bua

Vtech - Kidisecrets photo rose

Playmobil - Grand hôtel aménagé

Vtech - les jeux Storio 2 et 3s

Playmobil - Bateau d'attaque des pirates

Playmobil - Ranch avec poneys

Megableu - ChassFantômes

Leapfrog - Leappad explorer vert rose