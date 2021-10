Quelques conseils pour faire une bonne bûche de Noël

La bûche de Noël est une pâtisserie traditionnelle, succulent gâteau roulé, glacé de crème au café ou au chocolat et décoré de feuilles de houx et de roses en sucre. Aujourd'hui on peut trouver d'autres saveurs selon nos goûts, mais la préparation d'une bûche reste la même.

Nous avons contacté un pâtissier de la région pour qu'il vous donne quelques conseils afin de faire votre bûche maison mais aussi pour qu'il nous parle de sa spécialité et de ce dessert que l'on retrouve chaque année.

Pour vous régaler, écoutez Vincent Leboyer, chef pâtissier, place du Général de Gaulle à Saint-Lô.