Pour Noël, les commerçants caennais sont armés face à Internet

Pourtant, la concurrence ne cesse de se corser avec l’émergence du commerce en ligne. En réponse, ils déploient leur arsenal d’initiatives pour rester compétitifs. Et donc attirer les clients.

Les commerçants valorisent l’ambiance

“Avant de parler de nos stratégies, il faut d’abord rappeler que nous bénéficions d’un avantage qui ne disparaîtra jamais, le contact qui se décline de trois façons : l’offre, l’ambiance et la relation au client”, explique Eric Langlais, président des vitrines de Caen. Son association a relancé cette année un jeu fédérant les 260 commerçants du centre-ville et des Rives de l’Orne. 10 000 € de cadeaux sont à gagner par tirage au sort. Peuvent participer tous les clients qui ont au moins effectué quatre achats dans les boutiques participantes, avant d’aller déposer leur coupon dans l’urne prévue à cet effet sur le marché de Noël de la place Saint-Sauveur. Le trafic généré par cette initiative est loin d’être négligeable. Elle fidélise les acheteurs.

Stéphane Lefaivre, du magasin Les Enfants Gâtés, connaît bien “la relation au client”. “C’est de toute évidence ce qui nous permet de rester attractif et donc compétitif, en se basant sur les conseils que nous pouvons donner, notre bonne humeur et notre attention portée à la qualité de ce que nous proposons”, explique cette femme d’entreprise qui s’assure que les prix de ses produits soient bien alignés avec ceux pratiqués sur internet. “Nous refusons d’avoir en magasin des articles sur lesquels la marge s’annonce trop petite.”

Dans ce contexte, sans surprise, certains de ses produits sont introuvables sur la toile. Un argument de plus pour faire la différence. “Autant pour faire les courses alimentaires, le net c’est très pratique. Mais pour les cadeaux de Noël, il n’y a rien de mieux que d’aller en magasin pour voir, toucher et demander conseil”, assure une cliente. “Ce sont des achats plaisir !”

Des animations devenues indispensables

Côté ambiance le nouveau centre commercial des Rives de l’Orne n’est pas en reste. Pour réussir son premier Noël, un investissement conséquent a été consenti pour marquer l’attention et conférer aux sessions “shopping” un véritable air de fête. Atelier maquillage pour les enfants, concerts gospel, photos avec le Père Noël ou spectacles d’échassiers animeront très largement les allées du plus moderne des centres commerciaux de Basse-Normandie les mercredis, samedis et dimanches avant le Jour-J. La féerie s’est emparée des rives. “C’est sûr que par rapport à Internet, cette expérience ne serait pas possible”, indique Caroline Messina, directrice du centre. “Les enfants peuvent alors pleinement profiter des animations, ce qui n’aurait pas été le cas si leurs parents avaient uniquement fait leurs emplettes sur la toile.”

Comme en centre-ville, la direction du centre commercial Mondeville 2 mise sur l’ambiance. Une patinoire a été installée pour l’occasion. Jusqu’au 28 décembre, un marché de Noël se tient également dans les allées du plus vaste temple régional de la consommation avec ses 100 magasins, auxquels il faut ajouter les 35 enseignes venues s’implanter en octobre à Mondevillage. Concurrence avec internet ou pas, Mondeville 2 saura encore accueillir cette année ses 70 000 visiteurs sur le dernier week-end avant Noël !