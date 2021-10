L'e-cigarette est née pour évoluer

“Logique, il s’agit d’un appareil doté d’électronique”, explique Loïc Burgund, co-gérant de Smoke’In à Caen. Les habitués concèdent volontiers que la sensation de fumer une cigarette classique a largement été renforcée ces derniers mois avec l’arrivée des nouvelles vaporettes. “La vapeur est aujourd’hui chaude et plus dense qu’auparavant.” Les batteries leur permettant de fonctionner durent également plus longtemps. “Avant une recharge permettait de fumer l’équivalent de cinq cigarettes, contre 12 ou 13 aujourd’hui”, indique un consommateur.

Côté esthétique, la couleur noire demeure la référence, malgré la diversité des modèles existants. Les consommateurs souhaitent rester discrets.

A lire > A Caen aussi la cigarette électronique se cherche une place