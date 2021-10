Cherbourg : au lycée Tocqueville, des profs manquent à l'appel

Jeudi 12 décembre, à l'heure de la sortie des cours au lycée Tocqueville de Cherbourg, la colère et l'inquiétude régnaient devant l'établissement. Une centaine de parents d'élèves, enseignants et lycéens se sont réunis pour dénoncer le non-remplacement de plusieurs professeurs, qui perdure depuis plusieurs semaines.

Une professeure de lettres est partie en congés maternité depuis les vacances de la Toussaint, ses élèves de seconde et de première n'ont plus cours de français. "C'est arrivé qu'un autre professeur du lycée donne 2 heures de cours, mais ce sont des solutions de rafistolage" déplore Fabienne Chardon, représentante FCPE.

"Débutant accepté"

Une autre, professeure de SVT, a des problèmes de santé depuis le début de l'année. Elle vient, elle aussi, de partir en congés maternité anticipés. Parmi les classes concernées, une classe de terminale scientifique, pour qui cette matière bénéficie d'un coefficient 7 voire 9 au baccalauréat. "Une annonce a été diffusée sur le site de Pôle Emploi pour ce poste... Il est écrit "débutant accepté" !" poursuit Fabienne Chardon. Sur ce poste, un nouveau professeur pourrait arriver après les vacances de Noël.

Les parents, élèves et enseignants s'inquiètent aussi du non-remplacement d'une professeure de la section métiers de la mode, et du prochain remplacement d'un prof d'anglais et d'un chef de travaux. Ils estiment que 300 lycéens et étudiants en BTS sont concernés par ces absences. "Nous n'avons aucun signal du rectorat... notamment concernant le poste de français" affirment-ils.

"L'année avance vite... J'espère ne pas devoir arriver au point de parents d'élèves dans l'Essonne, qui étaient face au même problème, et qui ont lancé eux-mêmes une annonce ! Ce n'est pas notre rôle de recruter des enseignants..." conclut la représentante FCPE.