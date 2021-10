Flora Coquerel, élue Miss France 2014, est "fière de représenter une France cosmopolite"

La jeune fille, qui était Miss Orléanais, a devancé Miss Tahiti, 1ère dauphine, puis Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Guadeloupe, respectivement 2è, 3è, et 4è dauphines.

Flora Coquerel, brune de 1,82 mètre, franco-béninoise, est étudiante en deuxième année de BTS commerce international et voudrait travailler dans le marketing de luxe, a-t-elle déclaré au cours de la cérémonie retransmise sur TF1. Elle pratique la danse et le badminton, aime le cinéma, la mode et les voyages.

Elle succède à la Bourguignonne Marine Lorphelin. "Je vais lui conseiller d'en profiter dès le début", a préconisé devant la presse Miss France 2013.

Lors de sa première conférence de presse en tant que Miss France, Flora Coquerel s'est dite "très fière de représenter une France cosmopolite".

Parmi les causes qui lui tiennent à coeur, elle cite notamment "l'alphabétisation" et "l'insertion des femmes dans le monde du travail".

Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France, a souligné que la jeune femme, "pétillante", faisait partie "des favorites" et qu'elle était arrivée en tête des votes avec 27,81% des voix mais que "quatre jeunes femmes étaient dans un mouchoir de poche" dans les votes des téléspectateurs.

Trente-trois jeunes femmes de 18 à 24 ans, mesurant entre 1,70 et 1,82 mètre, se sont affrontées sur la scène du Zénith de Dijon pour une soirée à grand spectacle sur le thème de "l'univers féérique des contes et des princesses".

Sur les 33 miss régionales, 21 ont été éliminées dans le plus grand secret par le comité de sélection, composé de représentants de TF1, de la ville de Dijon et des "partenaires beauté" de l'élection (stylistes, coiffeurs, maquilleurs).

Les téléspectateurs étaient invités à désigner les cinq finalistes, à égalité avec le grand jury.

Lors du vote final, seuls les téléspectateurs devaient choisir la lauréate et ses deux dauphines.

Le grand jury était présidé cette année par le chanteur Garou. Après la démission d'Alain Delon, auparavant président à vie du jury, qui n'avait pas apprécié de se faire recadrer après ses propos favorables au Front national, la société Miss France a décidé de revenir à une présidence annuelle.

'Quand on dort à Dijon'...

Les jurés étaient les chanteuses Sylvie Vartan et Elodie Frégé, l'humoriste Titoff, le présentateur du journal télévisé de 13 heures de TF1 Jean-Pierre Pernaut, sa femme l'ex-Miss France Nathalie Marquay et le ténor Vincent Niclo.

Depuis leur arrivée à Dijon, les candidates avaient multiplié les apparitions publiques dans la ville, ainsi que les répétitions pour le spectacle de samedi soir présenté par Jean-Pierre Foucault.

C'est d'ailleurs du présentateur vedette de TF1 qu'est venue cette année la polémique. Invité sur Canal+, il a déclaré : "Si j'étais désagréable, je dirais que je ne dors pas à Dijon, car quand on dort à Dijon, on se réveille à Dijon !".

Suscitant de nombreuses critiques localement, Jean-Pierre Foucault a dû présenter des excuses.

Lors de la cérémonie, le maire (PS) de Dijon François Rebsamen a fait allusion à la polémique en soulignant que "pendant 15 jours", les Miss avaient "illuminé Dijon où elles ont dormi et où elles se sont réveillées".

L'élection de Miss France 2014 aurait pourtant dû se dérouler dans un climat apaisé. Endemol, propriétaire de la société Miss France, et Geneviève de Fontenay, 81 ans, ex-présidente du comité Miss France, avaient récemment mis fin aux procédures judiciaires qui les opposaient. Le concours de Mme de Fontenay, Miss Prestige national, se déroulera le 12 janvier.

L'an dernier, le concours de beauté Miss France figurait parmi les meilleurs audiences de l'année pour TF1 avec 9,6 millions de téléspectateurs.