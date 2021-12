Elles sont 8, ont entre 18 et 24 ans, mesurent toutes plus d'un mètre soixante-dix. Elles rêvent de devenir Miss France 2015, mais cela passe d'abord par l'élection de Miss Manche ce samedi 10 mai en soirée à Beaumont Hague.

Le comité des fêtes, très fier de recevoir la Miss France en titre, Flora Coquerel devant quelques 400 spectateurs.

Ecoutez Sébastien Lelong le président du comité des fêtes :

50041. 8 candidates à l'élection de Miss Manche ce samedi soir à Beaumont-Hague Impossible de lire le son.

Et à noter d'autres belles jeunes femmes dans la soirée pour le bonheur des spectateurs, le trio Cherries, composé de Miss Bretagne, Miss Normandie et Miss pays de la Loire... Et la gagnante de la Star Academie 5, Magalie Vaé !