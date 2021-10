Une soirée Beaujolais se termine par des violences

Un homme est allé déposer plainte pour violences au commissariat de Cherbourg le vendredi 22 novembre.

Il explique que dans la nuit précédente, "jour du Beaujolais", vers 2 heures, dans un bar du centre-ville de Cherbourg, une "connaissance professionnelle" s'est installée près de lui au bar, homme avec qui il a discuté un long moment quand, "sans raison", ce dernier lui a mis un coup de tête qui l'a contraint à se rendre aux urgences avec 2 jours d'ITT.

Quelques jours plus tard, il revient au commissariat, et manifestait le désir de retirer sa plainte en précisant les termes de la conversation, incluant quelques insultes, qui pouvaient plus facilement expliquer le geste de son camarade de comptoir.

L'infraction étant constituée, l'auteur des coups a été entendu tout en regrettant son geste qui peut s'expliquer par les 10 verres de Beaujolais consommés dans le même bar.

Ce Cherbourgeois de 52 ans sera convoqué devant le délégué du Procureur de la République le 20 décembre.