Le film du jour : Casse-tête chinois

Je vous parle aujourd'hui du dernier Cédric Klapish « Casse tête chinois » .

On retrouve Xavier interprété par Romain Duris dans ce qui est désormais une trilogie . La vingtaine évoquée dans l'auberge espagnole, la trentaine dans les poupées russes et désormais la 40 aine à New York.

Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu très peur au début du film. Romain Duris qui s'appitoie encore sur son sort en voix off et un ralenti d'une course effrénée dans les rues qui dure une éternité, ça ne fait pas vraiment une bonne accroche. Ensuite pour nous résumer les 10 ans de sa vie d'entre 2 films, Klapish se prend pour Jean-Pierre Jeunet avec des montages visuels, pourquoi pas.



Mais c'est vraiment quand les personnages dits secondaires interagissent avec Xavier qu'on rentre dans le film et qu'on profite. On retrouve Cécile de France, Audrey Tautou et Kelly Reilly et puis on fait connaissance avec les enfants de Romain Duris ou encore son éditeur.

Tous ces personnages là ont un humour débordant et permettent des scènes vraiment drôles, quelquefois ancrées dans le quotidien et d'autres assez rocambolesques.



Xavier n'a pas l'air d’appréciablement sa quarantaine. Il se pose lui même des limites sur ce qu'il est convenable ou pas de faire à son âge. Alors que ses copines ont bien compris que pour s'amuser, il faut faire ce qui nous plait. Même si Isabelle, le personnage de Cécile de France, se lâche un peu trop ! La loyauté qu'ils ont construit au cours de ces 2 dizaines d'années est palpable à l'écran, et on apprécie de voir que chacun couvrira l'autre quoi qu'il advienne et lui filera des coups de main quand l'autre sera au plus bas.



Après « l'auberge espagnole » moyen, « les poupées russes » pas mal, voici « casse tête chinois », le meilleur et plus drôle des 3 films de Klapisch. Une histoire centrée avant tout sur l'amitié, mais aussi sur la vie en général et la famille. On retrouve avec bonheur toute cette bande et on rigole de bon cœur. C'est à ne pas louper, en ce moment au cinéma.