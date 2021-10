Bruno Ristorante, l'Italie sur le Quai de Juillet

Avec son accent prononcé et sa bonne humeur, Bruno Reveruzzi donne le ton d'un repas agréable. L'établissement propose le midi pour 14,50 € une formule plat et dessert.



Blanche-Neige en plat !

Ce jour-là, il s'agit d'une poêlée de Saint-Jacques suivie d'une tarte au citron meringué. A la carte, Bruno Ristorante propose aussi des entrées alléchantes comme l'Antipasto di Bruno : une assiette de charcuterie mixte finement tranchée accompagné de légumes marinés et de foccacia chaude (pain) ... Mais plutôt que d'avoir les yeux plus gros que le ventre, je commande directement un plat (10,50€) : une pizza choisie parmi plus d'une vingtaine. Son nom à lui seul me fait rêver : Biancaneve, Blanche-Neige en français ! Sur une pâte moelleuse, de la crème fraîche, du gorgonzola, du provolone, de la mozzarella, du parmesan, des tomates cerises et de l'origan : un délice. Pour faire durer le voyage en Italie, je choisis en dessert un tiramisu maison (5€). Une touche de sucré pour parfaire un bon repas qui me revient à 18,70€, avec boisson (3,20€).

Pratique. Bruno Ristorante 5, quai de Juillet à Caen. Tél. 02 31 74 69 66



