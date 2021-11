Pizzeria Amalfi, l’Italie rue Saint-Jean

Il n’en faut pas plus pour me pousser à aller vérifier cette information. Rendez-vous est pris chez Amalfi. A mon arrivée sur place, je demande à déjeuner dehors, sur la petite terrasse. Autant profiter du soleil puisqu’il est là. Cela ne pose aucun problème et le serveur me dresse une table en quelques minutes puis m’apporte la carte. J’apprends en la lisant qu’Amalfi est une ville de la province de Salerne, en Italie, sur le côté sud de la péninsule de Sorrente. Au menu, des pizzas toutes plus alléchantes les unes que les autres. L’une m’attire mais j’ignore ce qu’est la rucola. Le serveur, dans un éclat de rire, m’indique que cet ingrédient est à ne pas confondre avec la ricotta (le dessert) et Ricola (les bonbons). Il s’agit simplement de roquette !



Un thon goûtu

Finalement, j’opte pour une pizza classique : la Neptune. Rarement le thon n’a eu autant de goût ! C’est effectivement très bon et servi relativement rapidement. En dessert, je reste en Italie en commandant un tiramisu. Une touche de sucré pour parfaire un bon déjeuner. En allant régler (18,30¤), je découvre l’intérieur de l’établissement : sombre mais atypique, presqu’ anachronique !

Pratique. Pizza Amalfi 201, rue Saint-Jean à Caen. Tél. 02 31 85 33 34.