Idées sorties : que faire ce week-end autour de Caen ?

Génération Goldman à Caen !

Samedi 7 décembre à 16h, Tendance Ouest reçoit Leslie, Amandine Bourgeois et Mickael Miro du collectif Génération Goldman dans le pub AU BUREAU à Caen: un showcase et une émission radio exclusifs et gratuits. Le deuxième volume de Génération Goldman est sorti le 26 août dernier avec des titres incontournables (“Quand la Musique est bonne”, “Pas toi”, “Il changeait la vie”, “Elle a fait un bébé toute seule”, “La Vie par procuration”, “Encore un matin”…), mais aussi des morceaux un peu moins connus (“Si je t’avais pas”, “Confidentiel”, “Bonne Idée”).

Emission de radio en direct, de 16h à 18h, sur Tendance Ouest. Showcase exclusif AU BUREAU, entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) 41 boulevard Maréchal Leclerc à Caen.

Après-midi animé à Fleury-sur-Orne

A l'occasion du marché de Noël sur la place Jean Jaurès, deux spectacles seront donnés : "Le Griot blanc" à 16h15 à l'école maternelle, l'histoire d'un porteur de mots qui vous emmène en voyage vers les terres africaines, et à 17h15 sur la place Jean Jaurès, une étape de travail du spectacle d'arts pyrotechniques "Draguons la flamme qui est en nous".

Samedi 7 décembre à 16h15 à l'école maternelle et 17h15 place Jean Jaurès.

Mobilier et objets d’art aux enchères

Ne passez pas à côté des porcelaines de Bayeux, des tableaux, bijoux ou encore de la collection d’uniformes et d’armes de la gendarmerie !

Samedi 7 décembre à 14h à l’hôtel des ventes, Caen. Tél. 02 31 86 08 13 www.interencheres.com.

A Caen un festival de jeux

Amusez-vous avec les nombreux jeux d’ambiance, de stratégie ou plus familiaux autour du thème des Mondes imaginaires. Il n’y a pas d’âge pour jouer !

Les 6 et 7 décembre à l’ESPE (ex IUFM). Gratuit. Tél. 06 58 30 48 59 www.jouons-ensemble.org.

Le Tribute Rock Fest

Quatre des meilleurs groupes européens se succèdent sur la scène du Cargö afin de recréer la folie des plus légendaires concerts de hard rock.

Samedi 7 décembre à 20h30 au Cargö. 20/25€. Tél. 02 31 86 79 31 www.lecargo.fr.

Un grand classique revisité

L’orgue de barbarie prend le rôle principal! Redécouvrez le conte musical “Pierre et le loup’’ de Prokofiev, avec l’orchestre régional de Basse-Normandie.

Dimanche 8 décembre à 15h30 à la Renaissance, Mondeville. 5/7€. Tél. 02 31 35 65 94.

Marina Hands joue Lucrèce Borgia

Profitez de cette mise en scène audacieuse pour découvrir l’histoire de la femme empoisonneuse et vengeresse créée par Victor Hugo.

Du mardi 10 au jeudi 12 décembre, au Théâtre d’Hérouville. 14/20€. Tél. 02 31 46 27 29.

Les plaidoiries des lycéens

Dix équipes feront parler leur conscience, face aux atteintes fondamentales des Droits de l’Homme. Le lauréat participera à la finale nationale.

Vendredi 6 décembre, 9h30-13h au Mémorial de Caen. Ouvert au public. www.memorial-caen.fr.

Les solistes de Zagreb en escale

Sous la direction du violoncelliste Marc Coppey, l’ensemble de musique de chambre parcourt les œuvres musicales de Beethoven, Bach, Schönberg et Liszt.

Mercredi 11 décembre à 20h à l’église Notre-Dame de la Gloriette. 8/25€. Tél. 02 31 30 48 00.

Juliette + Roméo, version moderne

Découvrez la fabuleuse histoire des amants de Vérone transposée dans une version raccourcie mais complète avec des marionnettes et du théâtre d’objets

Du 10 au 12 décembre, espace Jean Vilar. 8/15€. Tél. 02 31 82 69 69 www.espace-jean-vilar.com.

Hommage aux aînés

Dans l’exposition “Eternelle jeunesse”, ce sont les grands-parents qui sont mis à l’honneur. 20 portraits pour mettre en avant la beauté des âges.

Du 9 au 20 décembre à Bayeux. Tél. 02 31 51 10 72 www.calvados.fr.

La Chine au bout des jumelles

Le cycle de ciné-conférences Connaissance du Monde fait escale en Chine, sur les traces de Joseph Rock, un explorateur qui y vécut entre 1920 et 1949.

Dimanche 8 décembre (10h30), Pathé Rives de l’Orne, mercredi 11 (14h45), au centre de congrès.

Du lyrique sur grand écran

Lundi 9 décembre : “Les puritains”. Le chef d’œuvre tragique de Bellini met en scène une histoire d’amour impossible et le récit d’une vengeance dans l’Angleterre du XVIIe siècle.

A 19h30 à l’UGC de Mondeville. 10/28€. www.vivalopera.fr

Le cinéma revisité en musiques

A l’occasion des 35 ans du Café des images, la Saison musicale d’Hérouville et la Maison de la musique s’associent pour une grande soirée consacrée aux musiques de films. John Williams, Moment for Morricone, Vangelis, Charles Chaplin, James Bond... feront partie de cette soirée tantôt ciné-concert, projections mais aussi cabaret avec des invités du spectacle vivant.

Vendredi 6 décembre à 20h30 au Théâtre d’Hérouville. 8/12€. www.cafedesimages.com. www.saisonmusicale.fr.