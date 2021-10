Notre recette pour gourmands pressés

Ciabattas d'agneau

Pour 4 personnes

Préparation : 5 mn

Cuisson : 5 mn

2 tranches de gigot d'agneau de 150 g chacune

2 grosses tomates

20 feuilles de roquette

1/2 bouquet de basilic

4 petits pains ciabatta

70 g de mascarpone

40 g de copeaux de parmesan

10 cl d?huile d'olive

Fleur de sel

Sel et poivre du moulin

Préchauffer le four à 200° C (th. 6-7).



Chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive, cuire les tranches de gigot 5 à 6 mn à feu vif pour une cuisson rosée, saler, poivrer et laisser reposer quelques minutes.

Pendant ce temps, couper les pains ciabatta en deux dans le sens de la longueur, les passer 4 mn au four et tartiner leurs bases avec le mascarpone.

Laver les légumes et les herbes, couper les tomates en rondelles et les disposer sur la base tartinée des pains, effeuiller le basilic.

Couper les tranches de gigot en deux dans le sens de la longueur, les disposer sur les tomates (1/2 tranche de gigot par sandwich.

Ajouter la roquette, le basilic et le parmesan, parsemer d'un peu de fleur de sel, poivrer, verser un filet d'huile d?olive et recouvrir avec les chapeaux des pains.



Servir les ciabattas d'agneau accompagnées d'une petite salade verte.