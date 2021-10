Contrôles sanitaires renforcés sur les repas de fêtes

"Cette année, les inspections sanitaires de l'opération fêtes de fin d'année, se dérouleront du 2 décembre 2013 au 10 janvier 2014" y compris sur les marchés de Noël prévient le ministère dans un communiqué, précisant que ces contrôles mobiliseront près de 4.000 de ses agents sous la houlette de la Direction générale de l'alimentation (Dgal) et des directions départementales de la répression des fraudes (DGCCRF).

"La période des fêtes de fin d'année voit augmenter la demande pour certaines catégories de produits (coquillages, foie gras, gibier, chapon, etc.) à l'origine de flux importants", justifie-t-il. Ce qui impose de renforcer les contrôles dans les établissements de production, de transformation et de commercialisation et lors du transport et de l'entreposage de ces produits.

Une attention particulière est demandée sur les pratiques frauduleuses de "remballe" (le réétiquetage de produits dont la date de consommation est dépassée) et d'immersion ou d'aspersion non autorisée de coquillages mis en rayon.

En cas de fraude ou de manquements, les responsables s'exposent à des suites administratives ou judiciaires.

L'an passé, l'opération fêtes de fin d'année a conduit à 47 fermetures administratives d'établissements dont 32 pour le seul secteur de la restauration commerciale, rappelle le ministère.