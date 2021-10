Les enseignants des classes prépa en grève face à leur avenir

Les enseignants dénoncent le décret Peillon qui fait peser une chape de plomb sur leurs futures conditions de travail. Brigitte Lecourbas et Carlos Lobo, respectivement enseignants en sciences physiques et en philosophie, reviennent sur les dangers qui pèsent sur leur profession. Les négociations en cours sur la réforme du statut des professeurs du secondaire dont l'une des premières propositions se traduit par une redéfinition des horaires de présence devant les élèves. Il est question de réduire ces horaires pour une partie des professeurs de ZEP et de compenser cette baisse en augmentant le service obligatoire devant les élèves des professeurs de classes préparatoires de 20 %, sans compensation financière.

Une nouvelle manifestation à ce sujet est prévue mercredi, et une autre journée nationale est fixée à lundi prochain.