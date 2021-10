Des jeunes de la région parisienne interpellés à Caen pour vols avec agression

Trois jeunes âgés de 16 et 18 ans, domiciliés dans le Val-d’Oise, ont été interpellés ce samedi 30 novembre, au petit matin un peu avant 5h, après plusieurs agressions physiques de passants et du vol de leurs portefeuilles, sacs à main, et autre téléphones portables, rue de Bernières à Caen.

Quatres autres jeunes issus du même département ont été interpellés, dans un hôtel du centre ville peu après. Les policiers découvraient alors dans leur chambre, des objets volés un peu plus tôt dans la nuit. Tout le monde a été placé en garde à vue en attendant les auditions de ces jeunes gens.