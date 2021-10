CAEN-ANGERS (1-1) : un bon Malherbe pour un seul point

Il n’y avait pas besoin d’un but angevin ce vendredi soir dès les premières minutes de la rencontre pour refroidir encore un peu plus l’ambiance du stade Michel d’Ornano. Pour ce choc de la saison, face à un candidat à la montée, nombreux étaient les amateurs de football de la région à avoir boudé l’enceinte des Bleus et Rouges. Et pourtant, dès la 5e minute de jeu, Romain Thomas s’élevait plus haut que tout le monde pour ouvrir le score de la tête, et toiser une défense totalement atone sur ce coup-là (0-1, 5e).

Cueillis à froid, les Malherbistes accusaient le coup et peinaient à montrer les crocs. L’inquiétude était palpable, aussi bien dans l’engagement que dans les prises de risque. Il fallut alors dix bonnes minutes aux Caennais pour sortir de cette léthargie. Et là, l’éclair. Excentré côté droit, Mathieu Duhamel renversa le jeu pour trouver Aurélien Montaroup lancé pleine balle. La reprise de volée des 20 mètres du latéral gauche malherbiste vint se loger sous la barre de Grégory Malicki qui ne vit rien venir (1-1, 18e). Ce geste génial eut le don, en plus de l’égalisation, de générer un peu d’euphorie au sein d’un groupe qui en a bien besoin ces temps-ci. En confiance, Mathias Autret, plein axe s’essaya des 25 mètres. Sa frappe vint alors fracasser la barre transversale (21e).

Puis, certes avec plus de maîtrise et d’allant côté malherbiste, l’intensité retomba. Ngolo Kanté fut alors fort bien inspiré de dégager sur sa ligne une offensive angevine à quelques minutes de la mi-temps.



Au retour des vestiaires, le jeu resta tout aussi équilibré. Pendant quelques minutes seulement, car les hommes de Patrice Garande finirent par dominer clairement au nombre d’occasions. Fodé Koïta secoua à plusieurs reprises ses adversaires du côté gauche notamment, comme lorsqu’il décocha une frappe légèrement écrasée bien captée par le portier angevin (67e). Dans la minute suivante, Mathieu Duhamel était tout près de profiter de l’attentisme de la défense centrale adverse, mais sa reprise passa de peu à côté (68e).

L’ancien Messin insistait encore, effaçait, avant de décocher une belle frappe du gauche, superbement détournée main opposée par Grégory Malicki qui envoya le cuir dans les pieds de Kim tout juste entrée en jeu. Mais ce dernier ne put exploiter l’offrande (72e). L’attaquant coréen décocha dans la foulée un centre à la trajectoire étonnante qui trouva Mathieu Duhamel à la réception. Un contrôle et une frappe croisée obligeaient Grégory Malicki à un superbe arrêt (73e).

L’entrée en jeu de Thomas Lémar permettait alors aux Caennais de conserver un certain allant dans leur jeu. Ce sont eux qui se montraient les plus entreprenants dans les dernies instants de la rencontre. Kim faisait encore la différence côté gauche, sans pour autant trouver la faille (90e). Avec ce match nul, le Stade Malherbe reste à six points de son adversaire du soir qui conserve sa place sur le podium.



La feuille de match

CAEN - ANGERS : 1-1 (1-1)

16e journée de Ligue 2 - Vendredi 30 novembre 2013

8 356 spectateurs (officiel)



Buts : Montaroup (18e) pour Caen, Thomas (5e) pour Angers

Cartons jaunes : Montaroup (32e) pour Caen, Thomas (62e) et Konaté (90e) pour Angers



Caen : Perquis - Calvé, Pierre, Appiah, Montaroup - Agouazi, Kanté, Fajr (Lemar, 78e) - Koïta (Kim, 70e), Autret, Duhamel

Angers : Malicki - Hénin,Konaté, Thomas, Keita - Pessalli (Ayari, 69e), Diers, Boufal (Gamboa, 59e), Manceau - Yattara, Socrier (Blayac, 76e)