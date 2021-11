Montaroup : "A la maison ou à l'extérieur, c'est pareil"

En championnat, le Stade Malherbe n'a plus pris le moindre but depuis un revers contre Guingamp à domicile (1-2), le 19 octobre dernier. Dans sa cage, Damien Perquis en a profité pour allonger sa série d'invincibilité qui porte désormais sur 360 minutes de jeu. Et les Rouge et Bleu de grapiller des points pour s'installer sur le podium.

"Depuis qu'on gagne, on sent que la confiance est haute, et c'est vrai qu'on est plus forts défensivement, très solides et c'est de plus en plus compliqué pour les adversaires", a ainsi fait savoir le milieu caennais, Aurélien Montaroup, ce midi en conférence de presse.

Retrouvez-ci dessous, un autre passage de sa réaction avant le duel qui opposera Malherbe à Dijon, samedi 1er décembre (14h), en Bourgogne, pour le compte de la 16e journée de Ligue 2.