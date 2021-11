Dijon-Caen (1-0) : Malherbe passe au travers

Efficace, absolument pas. Ni devant pour concrétiser les très rares occasions amenées, ni derrière pour repousser les nombreux assauts adverses. De nouveau aligné en 5-4-1, Caen a pu très vite constater la détermination adverse. Perquis devait se mettre en évidence dès la troisième minute face à Tavares puis Koné (10'), qui manquait de peu l'ouverture du score quelques instants plus tard. Les Malherbistes ne parvenaient pas à contrer la très bonne qualité du jeu bourguignon et l’expulsion de Laurent Agouazi pour une semelle sur Guerbert n'allait faire que compliquer la tâche des visiteurs (28').

La donne était alors simple pour les Caennais : préserver leur but inviolé et tenter de procéder en contre. La tâche nécessitait les fréquentes interventions de Perquis. L'autre bout du terrain semblait bien lointaine pour des Caennais qui n'y mettaient que rarement les pieds. En fin de mi-temps, Duhamel, d'une frappe trop croisée, et Poyet, d'un centre resté vain, y apportèrent néanmoins un soupçon de danger. Guerreiro poursuivit sur cette voie en début de deuxième période, mais son tir était au-dessus (49').

Malherbe se fait punir

Caen, discipliné, semblait toutefois moins inquiété. Jusqu'à une tête de Koné vers Tavarès, parfaitement positionné dans l'axe. La demi-volée du Capverdien se logeait hors de portée de Perquis (1-0 66'). Le DFCO avait clairement fait le plus dur en se récompensant ainsi de sa totale domination. Alors que Tavares et Caceres continuaient de mettre l'impeccable portier caennais à contribution (77' et 81'), Caen paraissait incapable de réagir.

Les contre-attaques normandes étaient souvent annihilées par le manque de justesse technique. Traoré avait cependant la balle d'égalisation au bout du pied... avant qu'un défenseur ne lui enlève le ballon (83'). Un dernier centre caennais fit circuler quelques sueurs froides dans les rangs bourguignons, mais la fin de match restait en faveur des locaux. Dijon a bien mérité sa victoire. Caen ne pouvait espérer mieux.