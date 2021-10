Les moquettes font leur retour, les parquets résistent

Mais la moquette n’a pas dit son dernier mot. Synthétiques ou naturelles, elles présentent l’avantage d’être peu onéreuses : à partir de 8€ le m2 environ pour les premières, 12 € pour les secondes.



Un match très disputé

Si les moquettes naturelles sont composées de laine et de fibres végétales comme le jonc de mer, leurs homologues synthétiques sont conçues à base de polyamide et de polypropylène. La robustesse des premières fait souvent leur force. Mais moins faciles à laver qu’un parquet qui demande pourtant plus d’entretien, elles peinent encore à reprendre des parts sur le marché des revêtements de sol.

A Caen comme ailleurs, le parquet continue de séduire. “Nous en vendons essentiellement de deux types”, présente Aurélie Leroux gérante d’Ambiance Parquet à Cagny. “Il y a les contrecollés, composés de trois couches juxtaposées qui représentent une garantie de qualité, et le stratifié qui permet une isolation phonique et une résistance aux chocs et à l’humidité plus iportante”.

Question de budget

Tout dépend ensuite du budget de chacun et... de qui s’occupe de la pose. En plus d’être moins cher, le parquet stratifié est facile à poser grâce à un système de clips à enclencher entre les différentes lames. Oui, mais ce n’est pas du bois...Il n’a donc pas le charme des parquets contrecollés ou massifs. “Nous constatons un goût prononcé de nos clients pour le bois, certains recherchant même des nœuds pour leur caractère authentique”. Côté prix, le stratifié est au moins trois fois moins cher que les contrecollés.