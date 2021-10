Précarité à Rouen : la chaleur de l'accueil

S’asseoir à une table et boire un café en discutant avec son voisin est un moment simple mais qui permet de conserver un lien social. Certaines personnes en difficulté s’enfoncent dans la précarité en perdant ce lien. Pour leur venir en aide, l’association chrétienne Shma -écoute en hébreu- assure des permanences tous les jours en deux lieux de Rouen : rue de Fontenelle et rue des capucins.

Accueillir simplement

Affiliée à l’association Saint-Vincent-de-Paul, le Shma a été créé en 1984 “pour accueillir les gens qui erraient sur la place du Vieux Marché ainsi que les décrocheurs scolaires”, raconte Claude Gayet, le président de la structure. Le principe de l’association est simple : “Nous ne donnons rien. Nous accueillons autour d’un petit déjeuner ou d’un café/biscuits selon l’heure. Ceux qui le souhaitent peuvent discuter”. Et puis les samedis et dimanches midi, les bénévoles se retrouvent pour distribuer des formules soupe/sandwich pourenviron 35 personnes. “Les chiffres augmentent progressivement et nous voyons plus de femmes.” Ce service est aidé par la banque alimentaire, sans qui le Shma pourrait difficilement y arriver ne recevant que peu de subvention.