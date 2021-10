A. L, 64 ans, était accusé de viols et d’agressions sexuelles sur plusieurs adultes handicapées, alors qu’il était moniteur au centre d’aide par le travail de Dozulé.

L'accusé a écopé de neuf ans de prison.

En 2008, ilavait déjà bénéficié d’un non lieu après que sa propre fille et sa nièce n’aient révélé des agressions similaires entre 1975 et 1978. Les faits étaient alors déjà prescrits.