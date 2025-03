Assises du Calvados. Il séquestre sa belle-mère avec la complicité de sa fille à Cabourg et lui dérobe tous ses objets de valeur

Une nouvelle session s'est ouverte aux assises du Calvados lundi 24 mars. Pendant trois jours, un homme de 36 ans, actuellement incarcéré à Caen, est jugé pour avoir extorqué une femme de 70 ans et l'avoir séquestrée à Cabourg. Sa compagne, âgée de 38 ans, fille de la victime, est accusée de complicité pour ces délits qui se sont passés le 29 novembre 2022.

Le visage tuméfié

Cette nuit-là, une femme appelle les policiers signalant que sa voisine, de sa terrasse, vient de l'informer qu'un homme est entré dans son appartement et les a agressées et ligotées, elle et sa fille. A l'arrivée des forces de l'ordre, ils découvrent une femme, le visage tuméfié, qui leur raconte que vers 23 heures, un homme portant un masque est entré dans son appartement. Il l'a bâillonnée, ligotée, et a fait subir le même sort à la jeune femme. Ensuite, il s'est dirigé dans sa chambre, a pris un grand sac de luxe et l'a rempli d'objets de valeur, de maroquineries Louis Vuitton, Chanel, ou Burberry.

La fille interpellée en bas

Il a raflé également une montre Rolex et une Omega. Il a pris sa carte bleue et obtenu le code par la menace. Il a retiré 300€ au distributeur le plus proche. Puis, il s'est enfui. Elle a réussi à se libérer de ses liens et a coupé ceux de sa fille. En arrivant devant l'immeuble, les policiers ont croisé cette dernière qui partait rapidement avec deux grands sacs qu'elle serrait étroitement.

Ce comportement les a intrigués et ils l'ont interpellée. A l'intérieur d'un sac, ils ont trouvé un portefeuille appartenant à la victime. La jeune fille a confirmé les dires de sa mère quant à l'agression. Cependant, celle-ci a fait part de ses doutes aux forces de l'ordre. Elle craignait que sa fille ait été complice de l'agresseur.

La voisine confie que le coupable pourrait être le petit ami de la fille. Diverses mesures sont mises en œuvre pour le retrouver. Il sera interpellé le 19 décembre 2022. Dans un premier temps, il nie les faits, puis finira par reconnaître la séquestration et avoir extorqué le code de carte bleue. Le procès se poursuit jusqu'au mercredi 26 mars à Caen.