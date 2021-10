0° dans les rues de Caen ce mercredi matin : les températures passent même par des valeurs négatives en campagne... Prudence donc sur les routes où les chaussées peuvent s'avérer glissantes. On attend ce mercredi après-midi de 6 à 9° dans le département du Calvados.

Cinq départements du quart sud est de la France ont d'ailleurs été placés en vigilance orange : on attend des chutes de neige et du verglas en Haute-Loire (43), dans le Rhône (69), l'Ain (01) l'Isère (38) et la Loire (42).