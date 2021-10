Meilleures ventes de jeux vidéo en France : c'est la guerre!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 4 au 11 novembre :

1) Call of duty : Ghosts (PS3) NOUVEAU

2) Call of duty : Ghosts (Xbox 360) NOUVEAU

3) Call of duty : Ghosts Hardened edition (PS3) NOUVEAU



La semaine dernière, nous avions jeté un œil sur les achats des internautes et on peut voir avec les chiffres boutique + web que ça se confirme : c'est bel et bien Call of Duty qui s'impose dans le top ! C'est simple, les 3 marches du podium sont toutes pour le jeu. 1ère place pour la version PS3, 2ème place pour la version Xbox 360 et 3ème place pour l'édition Hardened sur PS3. Dans cette version collector, vous disposez de nombreux avantages en jeu avec des accessoires supplémentaires et vous avez accès à plusieurs cartes multijoueurs qui ne figurent pas dans le jeu simple. Comme chaque année, les ventes du jeu de guerre sont 1 succès : un milliard de dollars de ventes durant le seul premier jour ! Et pourtant si on regarde autre chose que les dollars, on se CoD: Ghosts est le pire lancement de la saga ! Moins de 40 000 joueurs se sont connectés en ligne le jour de sa sortie, le 5 novembre dernier. On peut comparer aux 150 000 personnes présentes au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 2 .

Call of Duty sera t'il toujours leader la semaine prochaine ? A vos pronostics !

