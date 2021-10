Meilleures ventes de jeux vidéo en France : guerre et paix(nalty)

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 11 au 17 novembre :

1) Call of duty : Ghosts (PS3) =

2) Call of duty : Ghosts (Xbox 360) =

3) Fifa 14 (PS3)



Bienvenue dans les meilleures ventes de jeux vidéo en France ! Nous avons peu de changement cette semaine, c'est toujours Call of duty : Ghosts qui est en tête ! La licence a l'habitude de tout rafler chaque fin d'année mais ce qui est plus surprenant, c'est que Call of duty : Ghosts est le jeu le plus commandé de la next gen ! Comprenez que les possesseurs de la toute nouvelle Xbox one ou de la PS4 (qui est déjà sortie aux USA) achètent en majorité ce jeu plus qu'un autre. Est ce que les gamers next gen n'ont pas été convaincus par les exclusivités propre à chaque console ? (qui ont été il est vrai mal notées par la critique). Ou bien reproduisent-ils un schéma ?

En tout cas Call of duty : Ghosts existe aussi en current gen, et c'est sur PS3 et Xbox360 qu'il se vend le mieux en France. Et la 3ème place n'est plus occupée par une édition collector mais par Fifa 14, qui continue de s'écouler par camions plusieurs semaines après sa sortie. A priori, peu de changements à attendre pour les fêtes de fin d'année.

Apprenez-en plus sur les jeux avec Laure (Cliquez sur le lecteur):