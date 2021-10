Caen : l'orgue de l'église Saint-Jean appelle à l'aide

Un appel, lors d'un concert, pour en sauver l'orgue. Celui-ci 'a été inauguré le 30 janvier 1969”, rappelle Anne-Marie Tourde, responsable de l'équipe d'organistes. Depuis, il n'a jamais été relevé. Or normalement, cette opération devrait être réalisée tous les trente ans. 'Mécaniquement, c'est un instrument très malade”. Et ce constat, Alain Bouvet, organiste titulaire, ne peut que le partager. 'Cet orgue est fatigué, difficile à accorder. Il lui faut absolument une restauration”. Mais pour y parvenir, ces passionnés de musique doivent d'abord réunir entre 60 000 et 80 000 euros. 'C'est un très gros chantier. La Ville, qui est propriétaire de l'Orgue, l'entretient mais avec ses moyens.”



2 700 tuyaux à sauver

Pour sauver cet orgue de l'usure du temps, Anne-Marie Tourde et son équipe ont créé l'Association des amis du grand orgue de Saint-Jean et placent leurs espoirs dans les dons privés. “Cet orgue possède 2 700 tuyaux. Nous aurions besoin de 2 700 dons, des petits, des plus importants, aussi hétérogènes que les variétés de tuyaux”, précise Alain Gergaud, membre de l'association.

Pratique. Siège social de l'association, 11, rue des Equipes d'Urgences à Caen.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire