Cette semaine gagnez vos places pour le concert de Mes souliers sont rouges dans 100% Ouest !

Mes souliers sont rouges c'est le groupe incontournable de la scène régionale. Composé des 4 membres fondateurs Jimi, François, Michel, Manu et Jacques, ce groupe nous transporte le voyage musical au Québec, en Irlande et en Louisiane. C'est un retour aux sources parfait et qui marque le succès de groupe dans les années 1990.

Cette semaine, gagnez vos précieux billets pour applaudir Mes Souliers Sont Rouges le 25 janvier prochain. C'est un concert de soutien au Festival Troc Music de la Ménière, avec en 1ère partie « La Place du Kiff » que donnera la formation !

Renseignement et billetterie à l'office de Tourisme de Mortagne au Perche.

Organisé par l'association Troc Music.

Rendez-vous chaque soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 pour remporter vos places pour le concert de Mes Souliers Sont Rouges avec Ilias sur Tendance Ouest.