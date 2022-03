L'opération Mixtaroute sensibilise les jeunes aux dangers de la route jusque sur leur smartphone

L'association GEMA Prévention donne le coup d'envoi de la 4e saison de Mixtaroute, un concours associant le mixage musical et la communication via les réseaux sociaux, qui permet de sensibiliser les 15/24 ans aux dangers de la route de façon ludique . Cette année, il se décline en une application disponible aussi bien sur Facebook que sur smartphone (iOS et Android).