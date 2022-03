Rouen : Les transporteurs défileront contre l'écotaxe

Parce que l'écotaxe ne concerne pas uniquement les bonnets rouges bretons mais bien tous les transporteurs sur le territoire national, l'Organisation des transporteurs routiers européens, autrement appelé OTRE a décidé de lancer un appel à la mobilisation nationale samedi 16 novembre 2013. "Ce rassemblement pacifique de patrons de transporteurs aura lieu dans toutes les capitales régionales, dont Rouen. Cela fait deux ans que l'on lutte contre l'écotaxe et ses modalités d'application. Nous voulons dénoncer, une fois de plus, le partenariat qui lie l'Etat et Ecomouv, en charge de collecter l'écotaxe" expliquent ensemble Emmanuel Jourdain, le président d'OTRE des deux régions normandes et Philippe Bonneau, son secrétaire général.

Un secteur fragilisé

Il y a un sentiment d'injustice perçu dans le monde du transport. "Les seuls redevables de la taxe sont les transporteurs, sauf ceux qui transportent le lait, les agriculteurs et les forains. Que les services publics ne payent pas, comme les militaires ou les pompiers, c'est une chose, mais pourquoi faire une distinction entre les autres professionnels ?" Une question qui reste actuellement sans réponse et qui appelle à un autre tracas : "Cette nouvelle taxe est un vrai problème, particulièrement pour les petites entreprises qui sont de plus en plus taxées, d'autant plus que nous payons déjà la taxe à l'essieu sur nos véhicules. Nous demandons la suppression de cette dernière pour faire une remise à plat afin que l'on obtienne une taxe plus juste. Nous sommes obligés de serrer les boulons, nous en avons ras-le-bol."

C'est donc pour se faire entendre et rappeler "aux Français que ce problème n'est pas seulement breton" qu'une opération escargot aura lieu samedi 16 novembre à Rouen. Dès 10h les camions sont attendus à proximité du rond-point aux Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray. La manifestation devrait se dérouler jusqu'à 16h.