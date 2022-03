Sortir en région : jeudi 14 novembre

CALVADOS

Ce jeudi, la CCI Caen-Normandie organise la 7ème édition de Planète Créa au Centre de Congrès de Caen. De 9h30 à 18h30 c'est le salon Créer reprendre une entreprise en Normandie.

Ce jeudi soir à la Poterne à Caen, du jazz avec le Pierre Touquet 4tet pour un "Hommage à Ellington". Saxophone, guitare et batterie pour dîner, boire un verre et même faire un bœuf avec les musiciens. RDV dès 21h.

Théâtre et danse à l'Espace Jean Vilar de Ifs: "La mouche, l'archange" à 19h30.

"Muriel Robin revient: Tsouin, tsouin". Le tout nouveau spectacle de l'humoriste est à voir au Zénith de Caen à partir de 20h.

Concert de Micky Green au BBC à Hérouville Saint-Clair. RDV à 20h ce soir.

Thomas Fersen est aussi au Cargö à Caen à 20h30.

MANCHE

Jusqu'à dimanche, c’est la Fête des Pains Bio en Normandie ! Boulangeries, restaurants et magasins bio vont vous faire découvrir leurs produits et savoir-faire. Le programme complet est à retrouver sur www.bio-normandie.org

Humour ce jeudi soir à Avranches avec Garnier et Sentou. Garnier, c’est le grand benêt aux idées haut perchées, Sentou c’est le petit aussi nerveux que souple. A cause d’un problème technique, leur spectacle ne démarre pas comme il faut. Pressés par un public impatient et empêtrés dans leur gaucherie, ils ne font pas les choses dans l’ordre : ils font leur première partie au bout d’un quart d’heure, ils font des sketchs qu’ils avaient promis de ne plus jouer, les effets spéciaux se détraquent…etc ; Bref rien ne se passe comme prévu, ils se rejettent la faute et le ton monte… En 1ère partie, ce sera Emmanuel Hurbanet. RDV Salle Victor Hugo à 20h30.

Michel Boujenah présente "Ma vie, autobiographie imaginaire" au Théâtre Roger Ferdinand à Saint Lô. RDV à 20h30.

L’association Manche festivités organise un concert demain aux Pieux. En première partie, à 20 h, l’artiste cherbourgeoise Nél interprète les compositions de son répertoire. En deuxième partie, concert du groupe Soldat Louis qui fête ses 25 ans. Venez passer un bon moment avec une ambiance festive à souhait au centre culturel. 18€ en pré-vente, 20€ sur place.

ORNE

Ce week-end, c'est le salon du PACS et du mariage à Saint Georges des Groseillers. RDV samedi et dimanche salle Maurice Lecoq à Saint-George-des-Groseillers.

Du théâtre à Argentan: En travaux. Ils sont deux, la trentaine, ils se connaissent mal. C'est une femme, il est un homme. Elle est étrangère, il est français. Elle est sous ses ordres, il la dirige. Ils doivent finir de construire quelque chose ensemble. RDV au quai des arts à 20h30.

Soirée Carré Pêle-Mêle / Café-concert à Mortagne au Perche vendredi. Djazzelles : 3 filles qui tiennent la scène à un train d’enfer ! Avec une énergie communicative, ces femmes nous racontent de gourmandes et savoureuses histoires. Ce trio se situe aux croisements du swing, de la chanson, du latino et du tzigane. Une belle inventivité musicale rivalisant avec la grâce, le charme de ces amusantes musiciennes. Elles nous servent avec toute leur générosité et leur plaisir des textes pleins de dérision. Elles pétillent ! C'est à 20h30 demain.