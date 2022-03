Cinq ans de prison pour l'évadé de Caen

Un détenu marseillais de 27 ans a été condamné vendredi par les juges caennais à cinq ans de prison ferme après s'être évadé en 2012 de la prison de Caen avec deux échelles et l'aide de plusieurs complices. Le tribunal correctionnel a également condamné son frère de 22 ans et un autre Marseillais de 21 ans à trois ans de prison ferme pour complicité d'évasion en bande organisée. Les cinq autres, âgés de 23 à 35 ans, écopent de peines allant de six mois à deux ans de prison pour complicité d'évasion par effraction.

Le principal prévenu était en détention provisoire pour l'agression d'un antiquaire en avril 2012 à Caen lorsqu'il s'est évadé le 2 septembre 2012. Le procès, qui avait démarré jeudi 7 novembre et a duré un jour et demi, s'est déroulé sous haute surveillance policière en présence notamment, aux côtés du principal prévenu, de trois hommes cagoulés des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS), le "GIGN" de la pénitentiaire". L'évadé avait été arrêté en novembre 2012 à Marseille, après quasiment trois mois de cavale.