Au tribunal de Rouen : dissensions à la tête de la SNPA

L’hiver dernier, R. C., administrateur au sein de la Société Normande de Protection des Animaux (SNPA) ne mâchait pas ses mots à l’égard de M. B., secrétaire général de ladite association. Selon l’administrateur, les animaux ne seraient pas accueillis dans de bonnes conditions : niches insalubres ou trop étroites, promenades et alimentation insuffisantes, etc. Certains bénévoles se rassemblèrent et appelèrent à manifester, le 9 février, depuis le refuge jusqu’à l’Hôtel de Ville.

En outre, R. C. pointa du doigt le management et la gestion des dons et subventions. “On se fait régulièrement insulter lors des conseils d’administration”, répéta-t-il aux juges. Des déclarations démenties par la direction.

Le 11 octobre, l’administrateur a comparu devant le tribunal de Rouen pour diffamation. Le prévenu serait à l’origine de la rédaction et de la distribution de tracts portant atteinte à l’intégrité de la SNPA. La partie civile a expliqué qu’en février, l’inculpé se baladait au volant de sa voiture avec l’inscription “chien maltraité”.

Ce dernier a catégoriquement nié “être l’auteur des tracts” tout en reconnaissant la véracité des propos qui y étaient rapportés.

Réelles difficultés ou simple lutte de pouvoir ? Délibéré le 18 novembre.