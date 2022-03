Hockey : les Dragons doivent se méfier

A l’aller, mardi 29 octobre, les Rouennais s’étaient imposés 5-4 à l’île Lacroix. Epinal jouera sa chance à fond et les joueurs de Rodolphe Garnier se rappelleront sûrement que les Spinaliens avaient causé beaucoup de soucis à ses troupes lors du match aller ainsi que lors de la 6e journée de championnat, malgré une victoire finale rouennaise (7-4). Il ne faudra donc pas sous-estimer des Vosgiens qui, malgré une 12e place et une défaite contre Villard-de-Lans (6-4) lors de la dernière journée, peuvent briller face au champion de France en titre.

Rouen accentue son avance

En Ligue Magnus, les Dragons sont toujours intraitables. Une 8e victoire en autant de matchs obtenue pour Rouen ce samedi 2 novembre contre Caen (9-3). Avec à la clé, un but marqué au bout de sept secondes de jeu, soit le but le plus rapide inscrit pour les Dragons. Les Rouennais ont conforté leur première place en prenant même quatre points d’avance sur Grenoble.

Retrouvez les résultats et les classements complets de Ligue Magnus ici