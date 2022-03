Sortir en région : lundi 11 novembre

CALVADOS

A partir de vendredi et tout ce week-end, vivr'art c'est le salon de création artisanale qui se tient à Ouistreham à la Grange aux Dîmes. C'est de 15h à 19h vendredi et de 10h à 19h samedi et dimanche.

C'est le mois du film documentaire dans toute la région. A cette occasion, vous pourrez voir "Sur le chemin de l'école" au cinéma de Falaise. Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. C'est à l'entracte à 20h45.

Concert jazz au mémorial de Caen ce lundi après-midi : The Glenn Project viendra mettre l'ambiance avec tous ces musiciens. Il y aura du piano, de la trompette, des saxophones de toutes tailles, du trombone, de la clarinette, de la contrebasse ou encore de la batterie et de la guitare. RDV à 15h c'est gratuit.

MANCHE

Vous aimez les défilés, la mode et les photos ? Saint-Lô Commerces lance un appel à candidatures pour l'élection de Miss Saint-Lô 2014. Envoyez un mail à misssaintlo2014@gmail.com ou présentez vous au magasin Lune & l'autre au 43 rue Havin.

L'hippodrome de Graignes organise une réunion hippique avec un début des opérations programmé à 13 h pour un départ de la 1ère course à 13 h 25. 9 courses sont inscrites au programme avec 123 partants dont le grand prix Madame Raymond RIGAULT, course européenne chevaux de 6 à 10 ans. Possibilité de suivre les épreuves avec la voiture suiveuse (gratuit mais places limitées). L'entrée est gratuite pour tous et ce jusqu'à la fin de l'année.

C'est le mois du film documentaire dans toute la région. A cette occasion, vous pourrez voir "Sur le chemin de l'école" au cinéma de Granville. Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. C'est au Select à 20h15.

ORNE

Ce lundi rendez-vous à Montilly sur noireau pour 37ème cross internationnal de la ville. Un évènement sportif qui regroupe plusieurs courses en fonction de votre niveau. Retrouvez le programme complet sur www.randos-cross-montilly.com et pour suivre l'acualité en temps réel sur la page Facebook de l'évènement.

Les Compagnons d'Emmaus d'Alençon organisent leur Grande Vente d’Automne jusqu'à ce soir 14h à 17h30. 30 stands vous attendront 139 chemin des planches.

Mardi et lundi prochain, de 9h à 11h30,le centre social Édith-Bonnem, place Édith-Bonnem à Alençon propose une animation Noël. À l’occasion du repas de Noël organisé le vendredi 20 décembre, le centre propose de fabriquer le décor de cette soirée au cours d’ateliers gratuits animés par Claude Churin, animatrice en loisirs créatifs. Inscription auprès du centre (02 33 26 58 51). Gratuit.