Cherbourg : les Restos sur le pont pour les inscriptions

La campagne d'hiver de distribution des Restos du Coeur ne débute que le 26 novembre. Pourtant, dans les centres, les petites mains s'activent déjà depuis début octobre, comme à Cherbourg où 51 bénévoles se relayent.

Après plusieurs semaines de formation, ils ont attaqué les inscriptions pour la prochaine campagne, 3 matinées par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. L'an dernier, les Restos de Cherbourg ont distribué 16% de repas en plus, et près de 52 000 repas au total.

10 % du département

Une nette augmentation, due à des inscriptions constantes tout au long des dix-sept semaines de campagne. Près de la moitié des bénéficiaires demandait de l'aide aux Restos pour la première fois. Une démarche qui n'est jamais facile, comme l'explique Jean-Bernard Eppe, bénévole :

Les très jeunes et les séniors

Depuis plusieurs années, les jeunes adultes sont plus nombreux. "Des jeunes de 18 ans qui ne sont pas soutenus par la famille et ne trouvent pas de travail, poursuit le bénévole, mais il y a aussi des personnes de plus de 50 ans, qui ont de très petites retraites".

Enfin, des familles qui, malgré de faibles revenus, sont à la limite des critères de l'association. Dans ce cas, "chaque dossier est étudié par les bénévoles. Dans 99 % des cas il y a une solution" :

Les Restos du Coeur recherchent encore des bénévoles qui peuvent consacrer des demi-journées à l'aide. Contact : 02.33.22.06.84