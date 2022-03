Un 3e album pour Lady Gaga, avant un possible show dans l'espace

Le troisième album de la diva de la pop est sorti lundi sans préavis sur iTunes après de multiples fuites sur internet au cours des jours précédents. La première sortie officielle de l'album était prévue mercredi au Japon.

Sur Twitter, l'extravagante chanteuse allèche ses 40,5 millions d'abonnés en multipliant les appels à suivre la sortie officielle de son dernier album, programmée dimanche dans le reste du monde.

A l'origine de son petit jeu, un article du magazine US Weekly, selon lequel Lady Gaga pourrait devenir la première chanteuse à se produire dans l'espace. "Viens vérifier si la rumeur est vraie. Live le 10.11 pour le lancement de l'album ARTPOP", a lancé sur Twitter la "Mother Monster", prenant bien soin de ne pas confirmer ni démentir les informations en question.

Selon le magazine américain, Lady Gaga compte suivre un mois d'entraînement spécial afin de pouvoir donner un concert au début de l'année 2015 à bord de l'avion spatial Virgin Galactic de Richard Branson. Elle chanterait un titre à bord du vaisseau dans le cadre du festival musical et high-tech "Zero G Colony" qui aura lieu au Nouveau-Mexique.

Dans "Artpop", l'extravagante renoue avec les rythmes "dance" commerciaux de son premier album "The Fame" en 2008 qui avait fait d'elle un phénomène mondial.

Dans un entretien avec le quotidien britannique The Daily Mail, la Queen of pop explique comment elle a pris le contrepied d'Andy Warhol pour étudier les relations entre la musique et la culture pop. "Le but de l'album est de mettre de l'art dans la pop, à l'inverse de Warhol. Plutôt que de mettre du pop sur une toile, nous avons voulu mettre de l'art dans la conserve de soupe", a-t-elle expliqué faisant référence aux toiles de Warhol reproduisant des boîtes de soupe Campbell.

Le mois dernier, la chanteuse Katy Perry avait elle aussi avancé la sortie de son album "Prism" après des fuites.