Ce jeudi soir découvrez le dernier extrait de Lady Gaga dans 100% Ouest !

Lady Gaga publiera son nouvel opus ARTPOP, le 11 novembre prochain qui sera le successeur de "Born This Way", écoulé à 5,5 millions d'exemplaires dans le monde !

Annoncé depuis de longs mois, l'opus a été précédé par le premier single "Applause". Lady Gaga continue l'exploitation de son prochain album avec Do what U Want en duo avec R.Kelly !

Découvrez avant tout le monde le dernier extrait de Lady Gaga : Do what U Want ! Rendez-vous ce soir à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest !