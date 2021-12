Découvrez Luka et Curtis ce mardi soir dans votre playlist 100% Ouest

Luka & Curtis est né de la collaboration entre Gilles Luka leader de Galleon dont le hit "So I Begin" s'est hissé dans le top 10 de 27 pays, et Romain Curtis DJ résident de l'Amnesia France, producteur de tracks pour les labels internationaux les plus prestigieux.

Ils se réunissent pour un album pop électro innovant qui met en valeur leurs influences 80's avec une production dans l'esprit de Capital Cities, Empire Of The Sun, MGMT ou encore Justice.

Découvrez Luka & Curtis avec "Vegas Is Not Your Paradise ce mardi soir dans votre playlist 100% Ouest à partir de 20h00 sur Tendance Ouest.