Sortir en région : jeudi 7 novembre

CALVADOS

Demain et samedi, la place Saint-Sauveur accueille les journées gourmandes, un rendez-vous gastronomique inédit à Caen. Venez à la rencontre de producteurs normands. Pour mettre en valeur ces produits des chefs caennais cuisineront des portions gourmandes et originales. C'est de 10h à 20h et c'est gratuit. Aujourd'hui, initiative originale : un défilé de mode pour personnes âgées sera organisé au sein de la maison de retraite LA DEMEURE SAINT CLAIR à SAINT CLAIR SUR ELLE.Ce défilé permet de présenter la nouvelle collection, Les personnes qui le souhaitent pourront acheter les articles de la collection. Les non-résidents sont donc invités à l'événement, c'est à 15h.Demain soir, c'est La Nuit du Mur # 5 avec le café des images et le mémorial de caen:Propagande, espionnage, répression politique, menace nucléaire…Née en novembre 2009, à l’occasion des 20 ans de la chute du Mur de Berlin, la Nuit du Mur offre une programmation abordant les nombreuses facettes de ce choc idéologique majeur que fut la Guerre froide. Projection de: Barbara, le port de la drogue, l'affaire farewell, xmen le commencement et l'invasion des profanateurs de sépulture. 14€ la nuit à partir de 20h, 8,4€ pour 2 films ou tarif habituel à l'unité.



MANCHE

Le festival Second geste ouvre ses portes demain à Saint Pair sur mer. Pour les 10 ans du festival de cirque, de nombreux spectacles sont une nouvelle fois au rendez-vous. Les réservations sont à faire auprès de l'office de tourisme de saint pair sur mer. Attention, certains spectacles sont déjà complets !Toute la journée, La CCI Centre et sud-Manche réunit pour vous les professionnels de la création - reprise d’entreprises au parc des expositions de Saint-Lô de 9h30 à 18h. L'entrée est gratuite.Au programme : rendez-vous individuels, ateliers numériques, Crash Tests, Concours d’Idées. Cette année, la Journée "Créer Reprendre une entreprise en Normandie" est aussi celle des chefs d’entreprises !



Ce samedi , 2ème édition de la soirée années 80 du rugby-club saint-lois et du Vire-Joigne FC. Au programme, de la musique années 80 avec Alpha Music New et King Music. Cette année, pas moins de 2000 personnes sont attendues, ne tardez pas pour réserver vos places. RDV samedi de 22 h à 4 h du matin au parc des expositions de Saint-Lô, déguisés c'est encore mieux. D'ailleurs jouez à 9h30 et 14h30 pour remporter 2 entrées en appelant le 02 33 05 32 30.

Le Casino de Coutainville vous présente le spectacle cabaret «Au Pays des Tsars», avec la revue «Odysséo», qui aura lieu au casino vendredi 15, le samedi 16 dimanche 17 .Venez revivre au cours d'un spectacle les plusgrands moments de la Russie Impériale,avec notamment une dynamique et une envolée sur le parcours du transsibérien… Le menu sera lui aussi un voyage en Russie. (petits fours, rillettes de saumon à la vodka et son caviar d'aubergine ou encore des pennes carnivores à la russe. Remportez votre repas cabaret pour 2 en appelant au 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30.



ORNE

La soirée d'élection de Miss Prestige Normandie avec le comité Geneviève de Fontenay a lieu ce samedi soir à Athis de l'Orne. Si vous souhaitez y assister l'entrée est de 15€ et le rendez-vous est donné à 20h30.Concert jazz ce soir à la luciole d'Alençon. L'orchestre normand Bibendum viendra mettre l'ambiance dans ce concert afterwork. Dans l'après-midi, des rencontres sont organisées avec des élèves et le soir concert ! Un programme foisonnant qui fait aimer le jazz même à ceux qui pensaient ne pas aimer le jazz ! L'entrée est libre, c'est à 19h.

Concert des Electrik griots demain soir au casino de Bagnoles de l'Orne. Formée depuis janvier 2012, le groupe s'inscrit dans la tradition du reggae « roots » et du Dub. La formation n’hésite pas à mélanger différents rythmes comme le « one drop », le « dubstep, le « 2 step » ou encore la « drum’n’bass ». RDV à 21h.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire